Фархад Мамедов, отдел информации 10:57

На днях президент Ильхам Алиев уволил главу ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмеда Ахмедзаде, занимавшего эту должность 27 лет. Вместо него назначен молодой менеджер Заур Микаилов, прежде работавший в частном секторе. Как сообщалось, глава государства, принимая Заура Микаилова в видеоформате, детально описал бесхозяйственность и безответственность, царившие в этой сфере мелиорации долгие годы. Ильхам Алиев, в частности, указал на неэффективное использование водных ресурсов, достигающие почти 50 процентов потери воды, ставшие обычной практикой. Президент поручил новому главе ОАО всесторонне проанализировать проблемы отрасли и определить пути их устранения.

Ахмед Ахмедзаде, который занимал высокие государственные должности с 1967 года и по этой причине, как он сам заявил, «не мог спокойно жить, пребывая в постоянном страхе», был одним из самых критикуемых чиновников. В связи с его деятельностью, а точнее, бездеятельностью, в редакцию haqqin.az поступало немало писем. Из одного из последних обращений стало известно, что в период, когда ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» руководил Ахмед Ахмедзаде, это ведомство не разрешало очистить от ила озеро Екахана. Озеро находится в Исмаиллинском районе на территории в несколько тысяч гектаров, взятой в долгосрочную аренду российским предпринимателем азербайджанского происхождения, владельцем ЗАО AzNar Фархадом Ахмедовым. Им был создан здесь многоотраслевой сельскохозяйственный комплекс, включающий в том числе и рыбоводческое хозяйство. (Напомним, что haqqin.az писал об этом сельскохозяйственном комплексе). Вообще же AzNar в Исмаиллы состоит из виноградников элитных сортов, яблоневых садов знаменитого сорта гызылахмед, пчеловодческого хозяйства, плантаций шафрана. Бизнесмен вложил в создание комплекса десятки миллионов долларов. Это самое крупное сельскохозяйственное предприятие в Азербайджане, созданное за счет частных инвестиций. Продолжая инвестиции в регион, компания также осуществляет строительство холодильного склада вместимостью 3 тыс. тонн в отдаленном селе Губахалилли, который будет готов к осени 2021 года. Для развития рыбоводческой отрасли, модернизации водного хозяйства и увеличения емкости водохранилища 25 августа 2020 года ЗАО AzNar обратилось к Ахмеду Ахмедзаде с просьбой разрешить за счет собственных средств очистить от накопившихся за многие годы грязи и ила озеро Екахана в селе Кюрдмаши. Реакции на это очень нужное и полезное и для района, и для всей не последовало по сей день.

Между тем компания купила и привезла из Украины специальную очистную установку для сбора со дна озера от грязи и ила. Покупка и доставка устройства обошлись компании примерно в 200 тысяч долларов. Однако из-за отсутствия разрешения от ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» это дорогостоящее оборудование простаивает. Надо сказать, что комплекс, созданный Фархадом Ахмедовым в Исмаиллинском районе, помимо производства разнообразной сельскохозяйственной продукции, играет важную роль в обеспечении трудовой занятости населения. Сотни семей из Исмаиллы и соседнего Гёйчайского района живут за счет этого хозяйства. Организовав рыбоводческое хозяйство, AzNar предоставила работу многим местным жителям и на озере Екахана, которое долгие годы оставалось бесхозным, постепенно превращаясь в болото и загрязняя окружающую среду. Найти объяснение тому, что Ахмед Ахмедзаде проигнорировал замечательное предложение за счет AzNar привести в порядок этот водоем не представляется возможным, тем более учитывая, что руководителя мелиоративного ведомства без конца упрекали в том, что многочисленные водохранилища, оросительные каналов и другая водная инфраструктура, созданная еще в советские времена, давно требует модернизации. Казалось бы, если частная компания хочет очистить один из водоемов за счет собственных средств, то это нужно только приветствовать, оказать поддержку... Как сообщили в AzNar, очистка озера нужна не только для разведения рыбы. Озеро является источником питьевой, поливной воды для окрестных деревень, и от очистных мероприятий выиграли бы и окружающая среда, и местные жители, и государство. «Для полива виноградников, которые мы разбили на этой территории, уже заказана современная система капельного орошения, так что мы практически не используем воду озера Екахана. То есть очистка озера в первую очередь отвечает интересам населения, проживающего в соседних селах», - утверждают в ЗАО AzNar. Водоем не только зарос илом, грязью, камышами, но и постоянно теряет воду. И компания сообщила ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» о готовности устранить эту проблему за свой счет. Но и это обращение осталось без ответа.

До того, как мы взяли в аренду эту землю, и само водное пространство озера и его берега были буквально забиты мусором. Мы потратили значительные средства, чтобы убрать все это. В последнее время уровень воды в озере значительно упал, и окрестные села стали испытывать ее нехватку для питья и полива. Чтобы восстановить необходимый уровень воды AzNar пробурила 25 артезианских колодцев. В результате была обеспечена закачка в озеро 16 тысяч кубометров воды в сутки. Фактически сейчас 35-40 % объемов воды в озере обеспечивают эти артезианские колодцы», - заявили в компании. «Дальнейшая очистка дна озера от ила и грязи позволит улучшить орошение в близлежащих деревнях и еще больше увеличит объем водоема. Но, к сожалению, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» по непонятным для нас причинам оставило без ответа наше обращение. По меньшей мере, такое отношение удивляет», - сказали в компании нашему корреспонденту. Руководство ЗАО AzNar надеется, что смена руководителя изменит и подход ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» к собственной деятельности и доверенным ресурсам, и соответствующее разрешение на очистку озера будет наконец дано компании.