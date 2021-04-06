Стрельба в США: убиты дети

Пять человек, в том числе двое детей, скончались в результате стрельбы в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей округа Йорк, стрельба произошла в доме в небольшом городе Рок-Хилл в среду ближе к вечеру. В ходе пресс-конференции правоохранители заявили, что скончались 70-летний доктор, который широко известен в городе, его 69-летняя супруга и их малолетние внуки - мальчик и девочка.

Также погиб мужчина, который работал у них по дому. Шестого человека, получившего серьезные огнестрельные ранения, доставили в больницу.

Полиция несколько часов искала подозреваемого, которого считала «вооруженным и опасным». Они разыскивали темнокожего мужчину в черной толстовке с капюшоном и в камуфляжных штанах. Правоохранители обнаружили мужчину у него дома и начали обыск. Неизвестно, жив или мертв подозреваемый в стрельбе.