На Апшероне рабочего насмерть завалило землей

На Апшероне рабочий фабрики погиб, оставшись под завалом земли, сообщили haqqln.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В органы прокуратуры поступила информация о гибели в Апшеронском районе на фабрике по производству красок компании Rəmzi S рабочего Усубова Адама Фамиль оглу. На место происшествия направилась группа сотрудников местной прокуратуры, где был проведен осмотр тела, а также необходимые процессуальные действия.

По результатам предварительного следствия выяснилось, что Усубов погиб, оставшись под завалом земли при выполнении работ на фабрике.

Проводится расследование.