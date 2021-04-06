Определены органы и структура ЙАП

Подготовлен новый устав партии «Ени Азербайджан», который был принят 5 марта 2021 года на VII съезде партии. Об этом сообщает АПА.

Кроме того, определены органы и структура правящей партии. Это отражено в новом уставе ПЕА.

Согласно новому уставу, органами партии являются:

- Съезд;

- Председатель партии;

- Совет директоров;

- Ревизионная комиссия.

В структуру партии входят ее Совет ветеранов, Молодежное объединение, Центральный аппарат, а также местные организации и их аппараты.