Определены органы и структура ЙАП
Подготовлен новый устав партии «Ени Азербайджан», который был принят 5 марта 2021 года на VII съезде партии. Об этом сообщает АПА.
Кроме того, определены органы и структура правящей партии. Это отражено в новом уставе ПЕА.
Согласно новому уставу, органами партии являются:
- Съезд;
- Председатель партии;
- Совет директоров;
- Ревизионная комиссия.
В структуру партии входят ее Совет ветеранов, Молодежное объединение, Центральный аппарат, а также местные организации и их аппараты.