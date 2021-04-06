Родственники погибших солдат снова протестуют перед Минобороны Армении

В Ереване родственники погибших и без вести пропавших военнослужащих сегодня вновь собрались перед зданием Министерства обороны Армении, передает Sputnik Армения.

Один из родственников без вести пропавшего солдата Арсен Гукасян в прямом эфире на странице в Facebook заявил, что после предыдущей встречи в Минобороны обещания не выполнены, и они вновь вынуждены прийти сюда.

«К нам еще никто не подходил. Призываю всех, кто разделяет наше горе, присоединиться к нам. Мы останемся здесь до тех пор, пока вопрос наших детей не решится», - отметил Гукасян.