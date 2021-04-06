SOCAR AQS пробурила первую разветвленную скважину в Южно-Каспийском бассейне

С целью раскрытия полного потенциала месторождений во время ведения буровых работ на месторождении «Западный Абшерон» SOCAR AQS предприняла ряд новшеств и провела геолого-геофизические исследования вдоль ствола скважины по всем интервалам. В результате этих исследовательских работ было измерено пластовое давление, взяты образцы керна из различных интервалов, определены коллекторные свойства пород, нефтегазонасыщенность пласта, уточнены залегание пластов, литологический разрез пород и прочие параметры.

Компания SOCAR AQS рада сообщить, что впервые успешно выполнила для ПО «Азнефть» ГНКАР работы по проектированию и бурению разветвленной скважины.

Генеральный директор компании Самир Моллаев сообщил, что в результате геолого-геофизических исследований, проведенных SOCAR AQS на месторождении «Западный Абшерон», на пробуренных скважинах была применена система борьбы с пескопроявлением скважин, были уточнены размеры фильтров. Заказчику удалось достигнуть 4-5-кратного повышения добычи путем спуска фильтров в открытый ствол. На основе полученных успешных результатов была рассмотрена возможность бурения разветвленных скважин с учетом потенциала месторождения. В период проектирования скважины SOCAR AQS вела совместную командную работу с заказчиком – ПО «Азнефть» и внесла свой вклад в реализацию первого пилотного проекта в Южно-Каспийском бассейне.

Главный геолог предприятия Ифтихар Гасымов отметил, что в ходе работ по бурению и заканчиванию скважин использованы современная техника и технологии, отвечающие требованиям ведущих международных компаний, что позволило сдать качественные скважины. Он особо подчеркнул, что наряду со всеми этими успехами SOCAR AQS вместе с заказчиком изучила возможности бурения разветвленных скважин, а также возможность совместной сдачи в эксплуатацию горизонтов с одинаковым давлением. Впервые на месторождении «Западный Абшерон» проделаны работы по проектированию и бурению разветвленной скважины.

В рамках данного проекта SOCAR AQS тесно сотрудничала с известной международной компанией Baker Hughes, было проведено совместное полное техническое обоснование проекта. Современная техника, технология и опыт, примененные компанией Baker Hughes, сыграли важную роль в успешной реализации проекта.

Опыт показывает, что технология бурения разветвленных горизонтальных эксплуатационных скважин, в зависимости от числа боковых стволов, повышает добычу скважины путем расширения дренажного участка на продуктивных горизонтах и, самое главное, позволяет значительно снизить расходы, затраченные на процесс бурения. Как видно, разветвленная скважина дала возможность совместной эксплуатации двух продуктивных горизонтов и впервые в истории SOCAR завершила бурение и заканчивание разветвленной скважины, досрочно передав ее заказчику.

В настоящее время в скважине ведется операция для выхода на режим добычи и продолжаются работы по ее освоению. SOCAR AQS и в дальнейшем будет успешно выполнять поставленные перед ней задачи и сдавать заказчику качественно пробуренные скважины.

Отметим, что компания SOCAR AQS учреждена в 2007 году Государственной нефтяной компанией АР (SOCAR), Nobel Oil Services и Abşeron Qazma Şirkəti как совместное предприятие, оказывающее комплексные услуги по бурению и управлению скважинами. Nobel Oil Services является основным акционером SOCAR AQS.

Основной деятельностью SOCAR AQS является оказание услуг и выполнение работ по проектированию и планированию скважин, бурению нефтяных и газовых скважин, бурению наклонно-направленных скважин, бурению горизонтальных скважин, освоению скважин, капитальному ремонту скважин, забуриванию боковых стволов и бурению разветвленных скважин.

Предприятие является членом организации МАБП (Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков) с 2009 года. SOCAR AQS прошла сертификацию в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 для оказания услуг по бурению и ремонту морских нефтяных и газовых скважин, услуг по спуску обсадной колонны, услуг по ремонту и тестированию противовыбросного превентора и устьевого оборудования.

В 2017 году SOCAR AQS была сертифицирована согласно требованиям системы управления качеством Spec Q2 API (Американского Института Нефти) в сфере бурения морских нефтяных и газовых скважин и оказания услуг по ремонту скважин.

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