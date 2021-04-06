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Внешнеполитические ведомства Германии и Франции выразили обеспокоенность ситуацией в Донбассе и перемещением войск России на границе с Украиной. В Пентагоне также заявили, что им известно о передислокации российских войск в этом регионе и этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО, подчеркнув, что в случае эскалации военных действий они не оставят Украину один на один с РФ. Президент США Байден, в частности, заверил президента Украины Зеленского, что Украину поддержат в ее борьбе с «российской агрессией».

Комментируя haqqin.az последние события на востоке Украины, американский аналитик Фонда Джеймстауна Владимир Сокор тем не менее выразил надежду, что новой войны между Киевом и Москвой не будет, так как руководство России не хочет ее начинать. «Понятно, что у Москвы имеются политические причины, чтобы припугнуть Украину. Прежде всего Украину хотят заставить, чтобы она выполняла соглашение, которое заключила с Россией в июле 2020 года. Этот документ именуется как «Дополнительные меры по соблюдению перемирия на Донбассе». Он был подписан главой Генштаба Украины и командованием армий так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Это соглашение уравняло в статусе армии «ДНР» и «ЛНР» с армией Украины. Другими словами, военные Украины признали равный статус донецких и луганских вооруженных формирований. То есть Киев их легитимизировал, что возлагает на Донецк и Луганск обязательства по соблюдению режима прекращения огня», - считает эксперт. В то же время Сокор подчеркивает, что российская армия не является стороной этого соглашения. «Хотя российские военачальники отдают приказы донецким и луганским военным, которые полностью зависят от вооруженных сил России. Тем не менее официально российская армия не является стороной соглашения. Так что Россия как бы ни за что не отвечает. В первую очередь за нарушение режима прекращения огня. Механизм соглашения предусматривает, что только киевские военные, с одной стороны, и донецко-луганские - с другой должны вести переговоры о наблюдении и мониторинге режима прекращения огня и совместно разрешать вопросы, связанные с нарушениями перемирия. То есть это чисто политическое соглашение, но подписанное военными, и его цель - уравнять украинскую армию с донецкой и луганской армиями, признать их, а российская армия никакой ответственности ни за что не несет».

Как считает Сокор, Украина подписала это соглашение только потому, что Зеленский решил налаживать отношения с Путиным, с которым он очень хотел встретиться. «На самом же деле Зеленским манипулировали, поставив его в такое положение, - утверждает американский аналитик. – И делал это его советник Андрей Ермак. Оценив ситуацию, украинские военные вышли из этого соглашения, не стали ему следовать, разобравшись, что оно для них проигрышное. Так что украинские власти хоть документ и подписали, в жизнь его претворять не стали. Вот русские и принялись запугивать Украину, чтобы она выполняла навязанные ей условия». Это, считает Сокор, одна из причин, почему российская армия угрожает Украине. Другой возможной причиной, по его мнению, является желание России перебросить войска к северу от Крыма и взять под контроль водопровод, по которому пресная вода поставляется из Украины на полуостров. В Крыму сейчас острая нехватка питьевой воды, потому что Украина прекратила ее поставки на полуостров. Фактически Киев установил блокаду. И некоторые эксперты считают, что РФ, возможно, готовится к броску из Крыма на север, чтобы взять под контроль этот водный канал.