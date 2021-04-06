Коронавирус бушует в Иране, угрожая южным районам Азербайджана

Насколько это опасно для приграничных с Ираном районов Азербайджана, какие меры предпринимаются, чтобы не допустить перехода границы инфицированными из Ирана? Побывав на погранично-пропускном пункте «Астара», об этом рассказал региональный корреспондент «Радио Азадлыг».

Третья волна коронавируса накрыла соседний Иран. По официальным данным, число людей, инфицированных COVID-19 в этой стране, приближается к 2 миллионам. Но говорят, что в реальности эта цифра может быть во много раз выше. Официально объявлено, что за время пандемии около 63 тысяч человек умерли от заражения. В настоящее время власти Исламской Республики заявили, что многие регионы страны, в том числе граничащая с Азербайджаном провинция Гилан, считаются красными зонами.

В дежурной части Южного территориального Главного таможенного управления Билясувара журналисту сообщили, что на погранично-пропускных пунктах Астары и Билясувара работают бригады врачей. «На КПП дежурят врачи, проводится дезинфекция. Проверку проходят и люди, и транспортные средства. Все погранично-пропускные пункты оснащены необходимым оборудованием. Осуществляется серьезный контроль», - утверждают в управлении.

Между тем перед КПП, как и прежде, в ожидании пассажиров стоят такси, доставляющие приезжих в город. С их водителями журналист тоже поговорил. Все таксисты с огромным сожалением сообщали, что въезжающих в страну иранцев все меньше и меньше. Порой, утверждают они, за день ни один человек не пересекает границу.

На КПП, само собой, всех пересекающих границу проверяют на инфекцию, измеряют температуру, что же касается перевозчиков, то тут профилактика весьма приблизительная. «Мы и сами очень боимся заразиться, но что делать, много лет это наш постоянный пункт - возили иранцев, тем и зарабатывали, - рассказывает один из водителей. - Коронавирус лишил нас хлеба… Так что рады любому, кто появится с той стороны. Спрашиваем, правда, как пассажир себя чувствует, сами носим маски и настаиваем, чтобы и иранцы ее надевали. А вообще одна надежда на пограничников, чтобы не пропустили больного. Хотя сейчас приезжают оттуда в основном официальные лица, которых на этой стороне ждет машина, и мы тут не у дел. Да, боимся заразиться, но другого заработка у нас нет».

Предприниматель, занимающийся трансграничной торговлей, тоже жалуется на отсутствие движения в бизнесе: «У меня постоянная связь с партнером в Иране, и он сообщает, что болезнь опять вовсю бушует в иранской Астаре. У нас в прошлом году тоже было много больных - границы закрыли слишком поздно. Сейчас все строго. Я давно не видел граждан Ирана на этой стороне. Но и бизнес простаивает. Все мы боимся болезни. Не столько из-за себя, сколько из-за семьи. Видите, большинство магазинов закрыто».

Водитель грузовика, который работает в Иране, тоже говорит, что на контрольно-пропускном пункте установлены строгие правила в отношении коронавируса: «На иранской стороне мы даже не выходим из здания таможни. Опасаемся. Да и они там боятся. В феврале около 400 грузовиков проезжали через Иран каждый день. В основном это российские машины, но сейчас и их мало. Теперь нет такого движения, как раньше, очереди из грузовиков исчезли. В день приходит 40-50 машин. А после того как у нас появится местный молодой картофель, количество наших грузовиков, следующих в Иран и обратно, совсем сократится. Сейчас только за картофелем и ездим».

По словам жителя Астаринского района Акифа Мамедова, в Иран отправляются в основном большегрузные машины. «Они курсируют днем и ночью, но это большей частью российский транспорт, который перевозит сельскохозяйственную продукцию. Боюсь, что раз есть сообщение с Ираном, то опасность распространения болезни существует. Правда, сейчас наши массово в Иран не ездят, да и оттуда мало кто приезжает», - отмечает он.

Айдын Алиев, тоже местный житель, обеспокоен меньше: «Хоть из Ирана и доходят тревожные вести, надеюсь, что для нас серьезной угрозы нет. Почти никто туда не ездит, так что и заразу оттуда некому завезти. Отправляются в Иран только вынужденно - бизнесмены или больные на лечение. Местное население опасается».