Зеленский приехал в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс и намерен посетить позиции украинских военных. Об этом в четверг сообщил офис главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донбасс. Глава государства посетит передовые позиции, где в последнее время систематически нарушается режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня и где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники", - отмечается в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Зеленский, добавили в офисе, едет в Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников: "Президент встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой".