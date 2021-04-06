Продолжаются пограничные и оперативно-розыскные мероприятия в области обеспечения надежной охраны государственной границы и противодействия незаконному обороту наркотических средств. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

В результате бдительности сотрудников Государственной пограничной службы предотвращен контрабандный пропуск через государственную границу Азербайджанской Республики наркотических средств общим весом около 54 килограммов 662 граммов и 2 726 единиц различных психотропных лекарственных препаратов.

Согласно информации, 7 апреля на территории пограничной заставы Пограничных войск Государственной пограничной службы «Горадиз» в районе села Арайатлы Физулинского района автомобиль с государственным номерным знаком 10-VS-35 черного цвета марки Hyundai IX-789, в котором находились три человека, приблизился к охраняемой территории. Подозрительное поведение одного человека привлекло внимание пограничного наряда.

Подозреваемый, который подошел к посевной площади, забрал оттуда посылку и попытался уйти, не подчиняясь приказу пограннаряда «остановиться». Благодаря действиям сотрудников ГПС при попытке к бегству он был задержан. При досмотре упаковки, принадлежащей жителю Нефтчалинского района Дадашеву Ихтияру Логман оглу, 1989 года рождения, были обнаружены и изъяты вещества, похожие на наркотические средства общим весом 6 килограммов 812 граммов (4774 г опиума, 1018 г героина и 1020 г марихуаны).

Другими лицами, находившимися на месте происшествия, были житель города Баку Махмудов Гасан Фарасат оглу, 1986 года рождения, и жительница Сабирабадского района Аббасова Севда Эйваз гызы, 1982 года рождения, которые после задержания заявили, что прибыли на территорию за наркотическими веществами, признавшись в совершенных преступных действиях.

В тот же день на территории службы пограничного отряда «Гейтепе» Пограничных войск Государственной пограничной службы в районе заставы, расположенной недалеко от села Курунк Джалилабадского района, была найдена одна посылка, при досмотре которой было обнаружено 47 килограммов 850 граммов наркотических средств (37600 граммов героина, 5000 граммов метамфетамина, 4500 граммов марихуаны, 750 граммов опиума), также были изъяты 2 726 единиц различных психотропных лекарственных препаратов.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.