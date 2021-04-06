Министерство труда и социальной защиты населения присоединилось к очередной акции по посадке деревьев в рамках «Общереспубликанского марафона по озеленению» («Зеленый марафон»), организованной общественным объединением IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

В поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку на двух гектарах сотрудниками министерства, добровольцами DOST, Министерством экологии и природных ресурсов, общественным объединением IDEA посажено до 1 500 деревьев (сосен и оливок).

В акции по посадке деревьев приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Основная цель этих акций, организованных совместно общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, - увеличить площадь зеленых насаждений, содействовать посадке деревьев, охране окружающей среды, повышению биоразнообразия флоры нашей страны, повышению осведомленности о сохранении зеленых насаждений.

В рамках кампании «Зеленый марафон» в течение весеннего и осеннего посевных сезонов в Азербайджане планируется высадить около одного миллиона деревьев, увеличить площадь зеленых насаждений.