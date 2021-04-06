Азад Гусейнов: «Наша цель - привнести аналитику Больших Данных и искусственный интеллект в Азербайджан»

Одни из самых крупных владельцев Больших Данных в мире - это операторы сотовой связи, через чьи биллинговые системы ежедневно проходят потоки информации о миллионах абонентов, и всю эту информацию можно использовать с целью развития бизнеса. Как только бизнес это понимает, Big Data превращается из тренда в необходимость, под которую начинает перестраиваться вся структура компании.

- Интересно, когда и как в Azercell было принято решение начать использовать Big Data?

- Мечта о создании этого департамента зародилась еще 6-7 лет назад. Я понимал, что Большие Данные будут одним из ключевых факторов, способствующих цифровой трансформации нашей компании и откроют перед нами неограниченные возможности. Мысль о том, что, в то время пока мы стоим на месте, технология Big Data в мире стремительно развивается, пробудила желание заняться самообразованием в этой сфере. Так я взял первый курс в Стэнфордском университете. В 2015 году наша компания участвовала «ML competition» в Швеции, и мы смогли занять четвертое место среди 15 операторов, которые в тот момент входили в состав Telia. Эти события дали новый стимул тому, чтобы еще больше расширить свои знания в этой сфере и углубиться в ее изучение.

В марте 2018 года, в преддверии ребрендинга Azercell, меня пригласили в департамент Управления Человеческим Капиталом и сообщили, что в компании открывается структура нового департамента Big Data. Вы просто не представляете мои чувства, особенно после того, как я узнал, что становлюсь директором этого департамента! Это было очень неожиданно и страшно, особенно когда я осознал масштаб предстоящей работы. Я всегда был уверен, что Azercell готов взбудоражить рынок своими инновациями, но и не предполагал, что буду управлять этим «взрывом».

Мы стали пионерами, первыми внедрив технологию Big Data на рынке сотовой связи в Азербайджане. Так как на тот момент в стране рынок Больших Данных только начал формироваться и не было компании, у которой можно было бы перенять опыт работы в этой сфере, мы всем департаментом посетили Turkcell по программе обмена опытом. Отмечу, что Turkcell входит в Топ-5 европейских операторов по внедрению Больших Данных в компании. Практика в этой сфере, реальные проекты, над которыми мы работали на протяжении семи месяцев, буквально перевернули наше понятие о возможностях использования Big Data.

По возвращении в Баку для нашего департамента было организовано экспресс-обучение под руководством одного из ведущих лекторов, специализирующегося на искусственном интеллекте и машинном обучении. Посещая занятия без отрыва от работы, нам удалось пройти этот курс всего в течение одного месяца. И уже после этого, в ноябре 2019 года, мы поняли, что можем стоять на ногах. Была готова новая стратегия и даже дорожная карта до 2022 года. Цель звучала амбициозно - привнести аналитику Больших Данных и искусственный интеллект в Азербайджан.

Начали с построения первой модели. Когда создается модель, ее, безусловно, надо тестировать и проверять на ошибки. Наша первая модель показала высокие результаты. И мы двинулись дальше. Кстати, после общения с другими зарубежными операторами, мы понимали, что это только начало. У них используется более 100 моделей в день, работающих параллельно. Запуск последней модели, разработанной нами, и работу которой вы можете сегодня увидеть в приложении Azercell «Kabinetim», состоялся в начале этого месяца.

- Создание моделей - трудоемкий процесс?

- Создать модель - это самое простое. Самое сложное - это работа с данными. Сначала эти данные надо получить, «очистить» их, проанализировать. Потом по необходимости добавляются новые данные. Вспомните историю с Cambridge Analytica, когда использовалось 4 500 видов данных на одного человека. У нас до Big Data было 80, а сегодня этот показатель в разы больше. И вот выбор необходимых данных занимает больше всего времени. Так что по срокам создание модели занимает от трех до шести месяцев, а может и больше, потому что периодически в случае, если модель не дала желаемого результата, приходится возвращаться в начальный этап разработки. На последнем этапе, если модель срабатывает и дает желаемый результат, она переходит в фазу тестирования. На сегодняшний день мы разработали 30 моделей, но это далеко не предел, потому что мы только начинаем пробовать возможности искусственного интеллекта. Для развития этого направления нужны не столько Большие Данные, в объеме которых мы не испытываем недостатка. Нужны примеры и перспективы использования, а их в Азербайджане пока еще очень мало. Но страна развивается и искусственный интеллект будет использоваться все больше и больше.

У нас на создание Big Data ушло порядка 7-8 месяцев, итогом чего стало появление Data Lake - Озера Данных, куда мы сливаем все свои данные и откуда извлекаем их. Если раньше мы делали выборку по числу наших абонентов, то сегодня можем извлекать 180-230 миллионов строк данных.

- А как обстоит ситуация с кадрами на рынке? Ведь с развитием проектов и появлением новых моделей департамент тоже должен расти.

- В нашей стране эта сфера только начала развиваться. Да, многие кандидаты прошли соответствующие курсы. Они неплохо развивают теоретические знания, но на практике это совсем другое. Ощущается нехватка опытных кадров в области Больших Данных. Мы брали на работу тех, кто больше всего подходит по профилю, и переучивали. И хочу сказать, что спрос на наших сотрудников после такого обучения есть во всем мире.

На протяжении своей деятельности наша компания всегда уделяла особое внимание развитию молодежи, вносила свой вклад в подготовку квалифицированных кадров, в частности, в области информационных технологий. С чувством большой гордости хотел бы поделиться с вами еще одной новостью. В рамках Azercell Академии мы решили создать школу Big Data. Сегодня, после двух лет упорной работы, мы можем способствовать профессиональному развитию молодых кадров в этой области. Далее будем расширять и развивать этот проект.

- Вы затронули очень интересную тему. Стране нужны молодые специалисты в этой области. Как еще Azercell поощряет их развитие?

- Расскажу о планах на постпандемийный период. Мы планируем провести в Баку большую конференцию на тему Big Data. Пригласить всех своих знакомых в этой области из Европы. И у нас обязательно будет хакатон. У Azercell очень много интересных данных, с которыми будет не менее интересно работать. Членами жюри станут известные специалисты в сфере Big Data из Европы и Азии, с которыми мы за 2 года работы наладили прекрасные контакты. Формат обоих мероприятий не позволяет провести их в онлайн-режиме, а в случае с хакатоном также требуется и тесная работа членов команд. Участники хакатона предварительно пройдут у нас обучение, чтобы это было на самом деле очень интересно. Для реализации этих идей мы ждем любой возможности, которая появится после открытия границ и спада пандемии.

- Как работа вашего департамента сказывается на деятельности Azercell?

- Вы знаете в чем ценность нашей Big Data? Столько данных, сколько есть у оператора, нет у других компаний. Это дает нам преимущество в проведении более глубокого анализа. И мы планируем использовать все эти возможности. Но самое важное в Big Data - это возможность принимать решения в самые короткие сроки, а именно в режиме реального времени. Если раньше мы получали результаты текущего дня только на следующий день, то сегодня этот инструмент дает возможность следить за любыми данными компании в режиме реального времени. Это бесценно, так как позволяет не только динамично реагировать на меняющуюся на рынке ситуацию, но и моментально давать рекомендации.

Мониторинг деятельности компании сегодня осуществляется через информационные панели в режиме oнлайн. Решения тоже принимаются здесь, потому что видна информация по трафику, по продуктам и массе других деталей, без которых невозможна жизнь мобильного оператора. Благодаря Big Data мы также находим моменты, которые помогают решать вопросы с оптимизацией продуктов, выбирать правильные сегменты среди абонентских групп для их позиционирования. Данные, получаемые с помощью Big Data, служат на благо не только компании, но и клиента, так как позволяют использовать индивидуальный подход. Чем лучше компания знает свою целевую аудиторию, тем более выгодное предложение она может подготовить или запустить для них индивидуальную программу лояльности. Сегодня мы используем Big Data при создании любого продукта Azercell.

- Жалеете о каких-то данных, которые были утеряны из-за того, что их просто не собирали раньше?

- Если взять любой момент в истории Azercell, он всегда был самым лучшим именно в тот период времени. И даже если сегодня нам понадобятся данные 2010 года, мы в состоянии их извлечь, ведь они хранились всегда. Я могу вам привести данные, например, по SMS-кампании 2006 года. Но со временем хранить такие объемы информации на серверах стало невыгодно, и они просто архивируются. Сейчас мы храним на серверах информацию за последние год-полтора, но в общем доступе в виде архивов находятся данные за 3 года. Могли бы и больше, но обычно в компании приходят запросы на данные двухлетней давности, не больше.

- Вы сказали, что готовитесь перейти к использованию искусственного интеллекта. Где и как абоненты смогут это почувствовать?

- Сейчас мы занимаемся внедрением ИИ на уровне одного из наших департаментов. Все это пока еще находится на стадии разработки, но я надеюсь получить первичные результаты в I квартале 2022 года. Хочу отметить, что мы не прибегаем к помощи экспатов и всей разработкой занимаемся непосредственно в компании. Но когда мы это сделаем, это будет настоящий прорыв. Присутствие искусственного интеллекта будет ощущаться и в вопросах оптимизации задач, а в перспективе он появится и в нашем чат-боте Telegram. Не исключено, что это будет система Speech To Text или Text To Speech. Очень хотелось бы использовать возможности искусственного интеллекта для создания первого голосового помощника, который будет понимать азербайджанскую речь. Для того чтобы в будущем наши пользователи обращались к национальной Siri или Алисе, нам нужно основательно потрудиться.