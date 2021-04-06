Синоптики рассказали о погоде на завтра

В пятницу, 9 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, вечером юго-западный ветер сменится на умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 12-14, днем 18-23 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.

9 апреля в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но утром в некоторых западных районах пройдет дождь, ночью и утром местами туман, западный ветер днем усилится. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 13-18, местами 20-23 градуса тепла.

9 апреля на Апшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в целом благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.