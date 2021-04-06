Китай продолжает наращивать мускулы. И Тайвань не спит

Как неоднократно сообщал haqqin.az, напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а точнее у берегов Тайваня продолжается. Стало известно, что 15 военных самолетов КНР в среду нарушили так называемую зону идентификации противовоздушной обороны острова (ADIZ) с юго-западного направления. Об инциденте сообщило военное ведомство Тайваня. Это в последние месяцы уже второй раз, когда Пекин отправляет столь большое количество своих военно-воздушных судов к границам «мятежной провинции».

Но не только в противостоянии континентального Китая с островным государством дело. Именно в тот же день по морским просторам Тайваньского пролива прошел американский ракетный эсминец USS John S. McCain типа Arleigh Burke.

В официальном сообщении 7-го флота Соединенных Штатов Америки утверждалось, что это был обычный, «рутинный» рейс в соответствии с правилами международного морского права. Тем не менее, это был уже четвертый проход этого эсминца по водам пролива с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.

Среди китайских самолетов, опасно приблизившихся к территории Тайваня, были 4 истребителя Shengyang J-16, один самолет Shaanxi Y-8, два самолета раннего предупреждения Shaanxi KJ-500 и 8 истребителей Chengdu J-10.

Как сообщило министерство обороны Тайбэя, тайваньские системы обнаружения своевременно реагируют на подобные случаи и обеспечивают безопасность государства.

В последнее время случаи нарушения зоны ADIZ военными силами КНР стали практически нормой. В конец марта, как сообщал haqqin.az, здесь оказались 20 самолетов армии Китая, что явилось рекордным количеством за все время инцидентов.

С начала апреля военно-воздушные силы Народно-освободительной армии КНР влетали в зону воздушного пространства Тайваня четыре раза. Последний по времени случай был зафиксирован в понедельник, 5 апреля, когда сюда влетели 10 самолетов, из которых 4 были истребителя Chengdu J-10 и четыре Shengyang J-16.