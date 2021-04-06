Китай продолжает наращивать мускулы. И Тайвань не спит
Как неоднократно сообщал haqqin.az, напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а точнее у берегов Тайваня продолжается. Стало известно, что 15 военных самолетов КНР в среду нарушили так называемую зону идентификации противовоздушной обороны острова (ADIZ) с юго-западного направления. Об инциденте сообщило военное ведомство Тайваня. Это в последние месяцы уже второй раз, когда Пекин отправляет столь большое количество своих военно-воздушных судов к границам «мятежной провинции».
Но не только в противостоянии континентального Китая с островным государством дело. Именно в тот же день по морским просторам Тайваньского пролива прошел американский ракетный эсминец USS John S. McCain типа Arleigh Burke.
В официальном сообщении 7-го флота Соединенных Штатов Америки утверждалось, что это был обычный, «рутинный» рейс в соответствии с правилами международного морского права. Тем не менее, это был уже четвертый проход этого эсминца по водам пролива с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.
Среди китайских самолетов, опасно приблизившихся к территории Тайваня, были 4 истребителя Shengyang J-16, один самолет Shaanxi Y-8, два самолета раннего предупреждения Shaanxi KJ-500 и 8 истребителей Chengdu J-10.
Как сообщило министерство обороны Тайбэя, тайваньские системы обнаружения своевременно реагируют на подобные случаи и обеспечивают безопасность государства.
В последнее время случаи нарушения зоны ADIZ военными силами КНР стали практически нормой. В конец марта, как сообщал haqqin.az, здесь оказались 20 самолетов армии Китая, что явилось рекордным количеством за все время инцидентов.
С начала апреля военно-воздушные силы Народно-освободительной армии КНР влетали в зону воздушного пространства Тайваня четыре раза. Последний по времени случай был зафиксирован в понедельник, 5 апреля, когда сюда влетели 10 самолетов, из которых 4 были истребителя Chengdu J-10 и четыре Shengyang J-16.
Как обратил внимание эксперт Линь Инью, в комментарии для тайваньского Центрального информационного агентства (CNA), последний случай можно трактовать как своего рода учения, имеющие целью подготовить пилотов к возможной конфронтации с тайваньскими подводными лодками. Как сообщал haqqin.az, на 2025 году намечен спуск на воду первой из серии новых субмарин военного флота Тайваня.
Пикантность, если не опасность ситуации придает тот факт, что в среду на Тайване начались учения с использованием ракет. Они продлятся там три дня. А очередные маневры намечены уже на следующую неделю.
В то же самое время на расстоянии 36 морских миль от тайваньского острова Ланью, на котором должны пройти пуски ракет, появились два военных корабля КНР. Анонимные источники CNA сообщают, что это разведывательные корабли, задачей которых является наблюдение за учениями тайваньской армии.
В свою очередь, Пекин в понедельник заявил, что учения в окрестностях Тайваня стали нормой. Там, от имени военно-морского флота заверили, что «подобные учения в будущем будут проводиться регулярно».
Однако и на Тайване не спят: на апрель и июль запланированы ежегодные учения под названием Han Kuang. Они разбиты на два этапа — компьютерный и наземный. Кроме сил регулярной армии будут проверены резервисты.
При этом впервые в истории запланирована аварийная посадка истребителей на одной из автострад Тайваня.
В среду министр иностранных дел островного государства Джозеф Ву подчеркнул, что, если страна будет атакована, она будет защищаться до конца. «У нас есть воля, чтобы защищаться, и в этом нет сомнения. Если возникнет такая необходимость, мы будем защищаться до самого конца», - сказал Ву в разговоре с представителями медиа. Об этом сообщила корреспондент агентства PAP на Тайване Александра Беляковска.
Словом, все происходит согласно древней мудрости: хочешь мира — готовься к войне.