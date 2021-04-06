Песков: Путин остался сторонником добрых отношений с США

Президент России Владимир Путин остается сторонником выстраивания добрых отношений с США, несмотря на враждебные проявления из Вашингтона. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«В целом, несмотря на все резкие высказывания и несмотря на враждебные проявления из Вашингтона, все равно президент Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, как минимум, в тех областях, которые выгодны нам», — подчеркнул Песков.