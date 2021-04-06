Бухгалтер Гусейнова присвоила сотни тысяч манатов

На основании обращения директора ООО NVC о присвоении должностным лицом общества денежных средств компании путем перечисления их на счета сторонних физических лиц в качестве заработной платы в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана и проведено расследование.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Генпрокуратуры, у следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Самира Гусейнова, которая в 2018-2020 годах работала главным бухгалтером в ООО NVC, несмотря на отстутствие договора, перечислила в онлайн-порядке на различные счета в общей сложности 275 тыс. 400 манатов. В разное время она осуществила незаконные переводы с банковского счета ООО на сумму 340 тыс. 700 манатов, а в дальнейшем их обналичила.

Самире Гусейновой были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 193-1.2.3 (легализация денежных средств либо иного имущества, добытого преступным путем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

Решением суда в отношении нее была избрана мера пресечения в виде ареста. Предварительное следствие по уголовному делу завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.