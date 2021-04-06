В Армении амнистируют тысячи уклонистов от военной службы

Правительство Армении объявило о применении амнистии в отношении лиц, осужденных или объявленных в розыск по обвинению в уклонении от обязательной военной службы до начала войны в Карабах е осенью 2020 года.

"Решение распространяется на лиц, достигших до 26 сентября 2020 года включительно, то есть до начала войны в Нагорном Карабахе, 27 лет для рядового состава и 35 лет для офицерского состава, подозреваемых, обвиняемых или осужденных исключительно по статье 327 УК Армении (уклонение от прохождения срочной военной службы, тренировочных сборов или мобилизации)", - заявил министр юстиции Армении Рустам Бадасян, его цитирует Интерфакс.

По его словам, амнистия будет распространена также на лиц, в отношении которых наказание в виде лишения свободы условно не применено или отложено, а также на лиц, находящихся в розыске. "Амнистия будет распространена на 5 131 человек и 124 лица, уже осужденных", - отметил Бадасян.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подавляющее большинство разыскиваемых в Армении лиц, около 90%, разыскиваются именно в связи с уклонением от службы в армии.