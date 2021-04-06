Операция МЧС на месте оползня в Лерике фото, видео
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него задачи, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили haqqin.az в министерстве.
Согласно информации, поступившей в Министерство по чрезвычайным ситуациям, в селе Вери Алиабад Лерикского района в некоторых местах произошло оползни. В результате возникла серьезная угроза эксплуатации трех частных жилых домов, расположенных в поселке. С целью обеспечения безопасности жителей, по мнению экспертов, возникла необходимость переселения семей, проживающих в домах, расположенных в оползневой зоне, в безопасные места.
Учитывая вышесказанное, сотрудники Южного регионального центра МЧС построили три палаточных дома для временного проживания семей.