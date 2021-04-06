В ходе проверки комиссии Генштаба ВС России в Бурятии по тревоге было поднято ракетное соединение с ракетными комплексами «Искандер-М». Об этом сообщили сегодня в Минобороны России, передает РЕН ТВ.

Военнослужащие совершили марш в заданный район, отработали элементы всестороннего обеспечения, а по прибытии на место личный состав выполнил электронные пуски ракет.

Комиссия оценила выполнение нормативов приведения в различные степени боеготовности, состояние парковой зоны, условия хранения и эксплуатации вооружения, военной и спецтехники.

«Особое внимание было уделено оперативному реагированию на внезапно поступающие вводные и готовности командиров различного звена в короткий срок принимать правильные решения в сложной тактической обстановке», - пояснили в пресс-службе Минобороны РФ.