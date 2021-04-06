Кремль о нехватке мигрантов для амбициозных проектов России

В России за последний год значительно сократилось число мигрантов, и сейчас их даже недостаточно для реализации амбициозных проектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"...Вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов", цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков пояснил, что речь идет в том числе о проектах в сфере строительства: "Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас. Должны строить больше ощутимо. Но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии".

Песков добавил, что мигранты необходимы и в сельском хозяйстве: "Поэтому определенный дефицит в мигрантах, безусловно, есть".