Антибиотики, как и другие лекарственные препараты, имеют множество побочных эффектов, некоторые из них могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Как сообщает haqqin.az, об этом сказал главный терапевт Министерства здравоохранения Азербайджана Фаиг Абдуллаев.

"Одним из наиболее распространенных побочных эффектов антибиотиков является уничтожение полезных бактерий в организме человека. Например, в кишечной микрофлоре есть много вспомогательных бактерий, которые синтезируют витамин К и отвечают за переваривание и усвоение питательных веществ. Если нарушается баланс кишечной микрофлоры, то у пациентов могут наблюдаться проблемы с кишечником. Передозировка антибиотиками может привести к развитию внутрибольничных или назокомиальных инфекций. Пациентам с COVID-19 антибиотики назначают при заражении вторичной бактериальной инфекцией. Их передозировка снижает как иммунитет, так и количество лейкоцитов в крови", - сказал Абдуллаев.