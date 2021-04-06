«Интересы родины должны оставаться превыше всего, и мы все должны поддержать Его Величество Короля в его усилиях по защите Иордании и ее национальных интересов, а также по достижению лучшего для иорданского народа, в приверженности наследию хашимитов, которые поклялись служить народу, и сплотиться вокруг главы семьи и лидера родины, да сохранит его Бог. В свете событий последних двух дней я отдаю себя в руки Его Величества Короля», - говорится в тексте письма.

На днях состоялась семейная встреча, организованная по просьбе короля Иордании Абдаллы II. На ней присутствовали еще несколько принцев. По итогам мятежный принц подписал письмо, в котором подтвердил свою приверженность «пути Хашимитской семьи и пути, который король возложил на принца Хасана» (путь примирения).

Разобрались, что называется, по-родственному, конфликт в Иордании можно было бы считать исчерпанным – но вопросы остаются. И главный из них в том, какие же все-таки иностранные спецслужбы стояли за спиной мятежного принца Хамзы, подталкивая его к заговору.

Официальный Амман хранит по этому поводу гробовое молчание – не исключено, что результаты расследования обнародовать крайне невыгодно. Да и не слишком уж важно, поскольку Абдаллу II однозначно поддержали США, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Израиль, Катар, Бахрейн и Турция. Так что беспокоиться ему о своем реноме на международной арене не приходится. А значит – на некоторые шероховатости в версии иностранного заговора вполне можно и прикрыть глаза.

Или, что ещё лучше, подвесить в этом вопросе интригу. Ведь главный вывод из произошедшей попытки мятежа – Иордания нуждается в глубоких социально-экономических реформах. И безболезненными они не будут. А иметь в такой ситуации возможность обличить противников реформ в связях с иностранными разведками – совсем неплохой и сильный козырь.

Тем более что в Иордании все еще только начинается. Ладно, с принцем Хамзой все решили по-семейному, в рамках династии. Но вот какова будет судьба остальных, вместе с ним арестованных, но к династии не принадлежащих? А значит, не могущих рассчитывать на снисходительное к себе отношение. А ведь среди них, как сообщают хорошо информированные источники, есть и несколько вождей местных племен – сила в Королевстве крайне влиятельная.