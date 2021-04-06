Кочарян подал в суд на Пашиняна и требует 4 миллиона
Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск против премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт судебной информации datalex.am.
Согласно публикации, ответчиком, кроме Пашиняна, выступает также Республика Армения. Рассмотрение дела поручено судье Артуру Мкртчяну.
"Требование иска – подтверждение факта нарушения права истца на справедливое судебное разбирательство, возмещение нематериального ущерба, нанесенного в результате подобного нарушения", - говорится в сообщении.
На сайте судебно-правовой информации сообщается, что Кочарян требует обязать Пашиняна публично опровергнуть некоторые заявления об экс-президенте и выплатить компенсацию в размере 4 миллионов драмов (порядка 8 тысяч долларов).