Сообщается, что соответствующий отчет Счетной палаты охватывает итоги 2019, а не 2020 года, и указанные факты отражают недостатки в области таможенного администрирования в рамках проверок, проведенных в Главном таможенном управлении на воздушном транспорте.

Центральный банк Азербайджана, ссылаясь на отчет Счетной палаты о своей деятельности за 2020 год, выступил со специальным заявлением для внесения ясности в информацию о незаконном выводе наличной иностранной валюты из страны через банки и в появившиеся в связи с этим комментарии экспертов.

В заявлении Центробанка говорится, что за проверенный период коммерческими банками, действующими в Азербайджанской Республике, был осуществлен вывод за пределы страны наличных валютных средств в эквиваленте около 1,1 млрд. манатов в официальном порядке и в соответствии с требованиями законодательства. Эти операции предназначены для взноса на корреспондентские счета в иностранных банках в соответствии с обычной практикой банковской деятельности.

Более 90% вывозимой банками из страны наличной иностранной валюты осуществляются в евро. В связи с массовым изъятием из обращения и передачей коммерческим банкам в соответствии с решением Европейского центрального банка банкнот достоинством 500 евро банки экспортировали эти купюры для зачисления на корреспондентские счета в иностранных банках. Другая часть выведенных средств предназначена для использования в расчетах в иностранных банках, а также для размещения на депозитах в банках-нерезидентах с целью получения дохода.

Центробанк еще раз отмечает, что во всех случаях эти средства состояли именно из средств самих банков, а не каких-либо клиентов.

Финансовый регулятор заявляет, что ввоз и вывоз наличной иностранной валюты в страну банками являются официальными банковскими операциями и регулируются существующими в банках бизнес-процессами в соответствии с нормативно-правовыми документами и строго контролируются органами валютного контроля.

Указанные операции отражались и учитывались как в официальных отчетах самих банков, так и в отчетах, представляемых в Центральный банк, а также в отчете платежного баланса.