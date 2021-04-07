Азербайджанский институт пищевой безопасности (АИПБ) продолжает взаимодействие с высшими учебными заведениями. В рамках сотрудничества студенты последнего курса факультета общественного здравоохранения Азербайджанского медицинского университета в установленные сроки проходят практику в лабораториях, функционирующих при АПБИ.

Студенты, проходящие практику, участвуют в проведении экспертиз в лабораториях по безопасности пищевых продуктов, здоровью животных и растений, а также в изучении теоретических и практических знаний. В ходе практики студенты участвуют в процессах подготовки образцов, знакомятся с принципами работы высокочувствительных приборов, таких как жидкостная хромотография, UV - спектрофотометр и инфракрасный спектрофотометр.

Одновременно с определением патогенных и непатогенных микроорганизмов с помощью ПЗР-устройства, являющегося дополнительным экспресс-методом, студенты-практики АМУ, занимающиеся определением происхождения мяса и мясопродуктов, изучают также принципы проведения ГМО-анализа в некоторых пищевых продуктах.

Следует отметить, что анализы, проводимые в лабораториях АПБИ, выполняются с использованием высокоточных приборов, современных методов, что имеет важное значение для участия студентов в процессах анализа и ознакомления с процессами.