Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения начало прием заявок для участия в проекте «Социальные связи», направленном на поддержку программы самозанятости, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

В ходе реализации проекта предпочтение отдается лицам из категории семей шехидов, ветеранов, социально уязвимых.

В 2021 году в проекте будут задействованы еще 500 человек, он охватит 20 районов, благоприятных для садоводства (Агсу, Шемаха, Балакен, Загатала, Огуз, Габала, Геранбой, Гёйчай, Гаджигабул, Кюрдамир, Астара, Лянкяран, Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сабирабад, Шамкир, Сиязань, Евлах). В этих районах лица, имеющие в собственности сельскохозяйственные угодья, но не работающие, могут обратиться для участия в проекте.

Требования к участникам проекта:

- желание и опыт ухода за садом;

- владелец должен использовать имущество в соответствии с его назначением после того, как сад был заложен и сдан, а также правильно ухаживать за ним;

- после сдачи сада на его содержание участник несет непосредственную ответственность;

- участники проекта должны посещать соответствующие тренинги, организованные в местных центрах занятости;

- для представителей подрядчика и местных центров занятости должны быть созданы условия для проведения мониторинга, сдачи в эксплуатацию, проведения видео-и фотосъемок в саду;

- передача сада и имущества в пользование и распоряжение третьих лиц в течение одного года запрещается.

При оценке кандидатов, вовлеченных в проект, будет учитываться их соответствие критериям малообеспеченности и пригодность земли для садоводства.

При реализации проекта предпочтение отдается семьям шехидов, ветеранам, а также другим лицам из социально уязвимых категорий. Для участия в программе http://bit.ly/MesgullugLayiheler можно подать заявку, перейдя по ссылке или обратившись в соответствующие территориальные центры занятости.

Последняя дата подачи заявок 30 мая.

Отметим, что в 2018-2020 годах по проекту «Социальные сады», реализуемому Фондом Гейдара Алиева совместно с Общественным объединением «Региональное развитие», были созданы садоводческие хозяйства для 625 семей из уязвимых групп.