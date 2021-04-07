Синоптики предупреждают о нестабильной погоде

В ночь с 9 на 10 апреля до 12 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра, скорость которого достигнет 15-20, временами 23-25 м/с, 10 и 11 апреля ветер усилится до 28 м/с. Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Согласно сообщению, в северных и западных районах Азербайджана со второй половины дня 10 апреля и до полудня 12 апреля ожидаются грозы, дожди, град, в высокогорных районах выпадет снег. Скорость западного ветра составит 18-23 м/с, 10 и 11 апреля - временами 25-30 м/с.