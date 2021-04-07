8 апреля на территории Зангиланского района Азербайджана на государственной границе с Арменией приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть - пограничная комендантская служба.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Государственной пограничной службы, на церемонии, организованной в связи с этим событием, заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Исмаил Акперов передал личному составу поздравление начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева по случаю начала деятельности новой воинской части.

Было отмечено, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана за короткий срок была организована служебно-боевая деятельность новых воинских частей на этих территориях, и это имеет большое значение для охраны государственных границ.

В завершение мероприятия была награждена группа военнослужащих, отличившихся в служебной деятельности.