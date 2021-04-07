На совместном заседании Оперативного штаба при Кабинете министров и местного оргкомитета Евро-2020 с учетом рекомендаций УЕФА и текущей ситуацией с пандемией было решено допустить на бакинские матчи чемпионата Европы 50 процентов болельщиков.

Болельщики смогут посетить матчи на Бакинском Олимпийском стадионе при условии проведения соответствующих процедур, связанных с COVID-19.

Это решение касается не только местных фанатов, но и иностранных граждан тех стран, чьи сборные будут играть в Баку.

Напомним, в столице Азербайджана пройдут три матча группы A и один четвертьфинал. Игры в Баку пройдут в следующие дни: 12 июня, 17:00 – Уэльс – Швейцария; 16 июня, 20:00 – Турция – Уэльс; 20 июня, 20:00 – Швейцария – Турция; 3 июля, 20:00 – четвертьфинал.