Роухани: из-за давления США Иран не может получить вакцину от СOVID

Иран прилагает усилия для разработки местной вакцины от коронавируса нового типа (СOVID-19), так как сталкивается с трудностями в получении вакцины из-за давления США. Об этом сообщил президент Ирана Хасан Роухани на церемонии открытия проектов в области технологий и инноваций, в которой принял участие в режиме видеоконференции.

«Мы подписали соглашение с одной страной, но американцы вмешались. Они оказали давление на компании, которые должны были отправить в Иран 10 млн доз вакцины. В настоящее время прилагаются усилия для завершения разработки местной вакцины и вынесения ее на рынок», - сказал Роухани, которого цитирует Anadolu.