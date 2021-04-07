Детективы в поисках недвижимости Мубариза Мансимова в Турции неожиданный поворот
В Турции будут отправлены детективы на поиск недвижимости объявленной в России банкротом компании ООО Palmali. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Согласно сообщению, услуги детективов будут оплачиваться за счет средств, поступающих от имущества ООО Palmali, проданного на аукционе, и каждое юридическое или физическое лицо будет получать за эту услугу не более 4 тысяч долларов в месяц.
Детективы должны найти имущество 19 компаний, принадлежащих владельцу Palmali Holding Company Мубаризу Мансимову. ООО Palmali, работающее в Ростове, является дочерним предприятием этой компании и в 2018 году было признано банкротом по иску Сбербанка. Имущество компании на территории России, в том числе танкеры, было конфисковано за долги. ООО Palmali осуществляло перевозки нефти и других жидких грузов танкерами по рекам на территории России.
Мубариз Мансимов был арестован в Турции по обвинению в связях с террористической организацией FETÖ. Недавно суд признал его частично виновным по предъявленным обвинениям. По итогам судебного заседания Мубариз Мансимов был отпущен из-под стражи под домашний арест. Его компания находится в состоянии банкротства, его корабли находятся под арестом в различных портах, и экипажи его кораблей долгое время не могут получать зарплату.