В Турции будут отправлены детективы на поиск недвижимости объявленной в России банкротом компании ООО Palmali. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Согласно сообщению, услуги детективов будут оплачиваться за счет средств, поступающих от имущества ООО Palmali, проданного на аукционе, и каждое юридическое или физическое лицо будет получать за эту услугу не более 4 тысяч долларов в месяц.