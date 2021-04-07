По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственное агентство автомобильных дорог ведет широкомасштабные работы по строительству и реконструкции дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях.

Как сообщает Trend со ссылкой на госагентство, в число реализуемых проектов входят автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы.

Протяженность дороги Худаферин-Губадлы-Лачин, которая начинается от участка автомагистрали Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор в районе Худаферинского водохранилища, составит 66 километров.

Также планируется строительство новой автодороги протяженностью 17 км от населенного пункта Ханлыг до города Губадлы.