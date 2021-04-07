Отдел международной информации 17:02

Как сообщал haqqin.az, некоторые страны Евросоюза уже озаботились приобретением российской вакцины против коронавируса, несмотря на то, что европейский регулятор все еще не дал своего заключения о ее применении. Словакия вслед за Венгрией уже получила партию вакцины «Спутник V». Об этом сообщило одно из словацких изданий. При этом в публикации на своем портале оно обратило внимание на то, что прививка «не является полностью идентичной» оригиналу, описанному в британском журнале The Lancet.

Газета отмечает, что государственный институт, исследующий вакцины, не имеет достаточной информации, чтобы рекомендовать применение этого препарата. Всего Словакия решилась закупить у России 200 тысяч доз вакцины. Министр здравоохранения Марек Крайчи еще 2 марта допустил использование этого препарата в Словакии, то есть еще до того, как сами россияне обратились в Европейское агентство по лекарствам с просьбой выдать разрешение на вакцинацию им в странах Евросоюза. При этом министр возложил ответственность за последствия вакцинирования на... врачей. В результате разногласий в правительстве и громкого скандала Крайчи ушел в отставку. А препарат все же был отправлен на исследование в Государственный институт контроля за лекарствами. Сейчас вакцина из России находится на медицинских складах. Тем временем проверить вакцину решили местные ученые. Словацкий институт контроля лекарств и Биомедицинский центр Словацкой академии наук проверили вид, цвет, прозрачность, наличие pH, стерильность, возможные механические примеси, концентрацию белка в препарате и несколько других медицинских, физических и биохимических субстанций. Denník N пишет, что на основе проведенных тестов эксперты не в состоянии окончательно описать ни эффективность препарата, ни безопасность его использования, так как не обладают полной документацией производителя. Однако, как утверждает этот портал, известно, что доставленные в Словакию вакцины отличаются от вакцин, используемых в других странах. Denník N указывает, что именно статья в журнале The Lancet была «частым аргументом (властей) для использования «Спутника V» в Словакии».