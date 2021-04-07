Словакия купила российский «Спутник V». Да не тот... наш обзор
Как сообщал haqqin.az, некоторые страны Евросоюза уже озаботились приобретением российской вакцины против коронавируса, несмотря на то, что европейский регулятор все еще не дал своего заключения о ее применении. Словакия вслед за Венгрией уже получила партию вакцины «Спутник V».
Об этом сообщило одно из словацких изданий. При этом в публикации на своем портале оно обратило внимание на то, что прививка «не является полностью идентичной» оригиналу, описанному в британском журнале The Lancet.
Газета отмечает, что государственный институт, исследующий вакцины, не имеет достаточной информации, чтобы рекомендовать применение этого препарата. Всего Словакия решилась закупить у России 200 тысяч доз вакцины.
Министр здравоохранения Марек Крайчи еще 2 марта допустил использование этого препарата в Словакии, то есть еще до того, как сами россияне обратились в Европейское агентство по лекарствам с просьбой выдать разрешение на вакцинацию им в странах Евросоюза. При этом министр возложил ответственность за последствия вакцинирования на... врачей. В результате разногласий в правительстве и громкого скандала Крайчи ушел в отставку.
А препарат все же был отправлен на исследование в Государственный институт контроля за лекарствами. Сейчас вакцина из России находится на медицинских складах.
Тем временем проверить вакцину решили местные ученые. Словацкий институт контроля лекарств и Биомедицинский центр Словацкой академии наук проверили вид, цвет, прозрачность, наличие pH, стерильность, возможные механические примеси, концентрацию белка в препарате и несколько других медицинских, физических и биохимических субстанций.
Denník N пишет, что на основе проведенных тестов эксперты не в состоянии окончательно описать ни эффективность препарата, ни безопасность его использования, так как не обладают полной документацией производителя. Однако, как утверждает этот портал, известно, что доставленные в Словакию вакцины отличаются от вакцин, используемых в других странах. Denník N указывает, что именно статья в журнале The Lancet была «частым аргументом (властей) для использования «Спутника V» в Словакии».
Словацкое министерство здравоохранения отмечает, что исследования продолжаются, а окончательная оценка препарату еще не поставлена. По данным портала Denník N, Словакия обратится к странам, где прививают российскую вакцину, на предмет ее эффективности и безопасности, а также о наличии проявлений побочных эффектов после прививок. Министерство также намерено обратиться к производителю за предоставлением недостающей информации, необходимой для принятия решения.
Кстати, и соседняя Чехия собирается вакцинировать свое население российским препаратом, не ожидая решения Европейского агентства по лекарствам.
Мало того что уже известно немало фактов о подделках, распространяемых под видом известных марок вакцин, так теперь еще речь может идти о «неидентичности» уже разрекламированного «Спутник V».
Понятно, что за каждым таким скандальным фактом стоят деньги. Огромные деньги и чей-то не праздный интерес.