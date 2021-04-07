Отдел международной информации и политики 17:12

Северная Корея, как не раз сообщал haqqin.az, демонстративно бряцает оружием, то запуская ракеты, то делая воинственные заявления с угрозами. Недавно известно, что Пхеньян переместил баржу, которая используется для испытаний баллистических ракет типа SLBM. По мнению наблюдателей, это может быть частью приготовлений к запуску баллистической ракеты с подводной лодки. Об этом накануне сообщило агентство Yonhap, цитируя выкладки американского think tank Beyond Parallel. К таким выводам специалисты этой площадки, являющейся частью Центра стратегических и международных исследований (CSIS), пришли, проанализировав спутниковые фото верфи в городе Синпо, сделанные во вторник. Угроза запуска ракеты SLBM даже в целях испытаний ставит «серьезные вызовы» перед администрацией президента США Джо Байдена и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, считают эксперты Beyond Parallel.

Из спутниковых фото вытекает, что погруженная в воду испытательная баржа на верфи Синпо была перемещена в сухой док. Это не означает, однако, что ракетные испытания близко, потому что на барже незаметно контейнера для боевого снаряда. Она могла быть перемещена в рамках подготовки к испытаниям SLBM, но также возможно, что место ее дислокации сменено в целях консервации, ремонта или установки оборудования, считают эксперты CSIS. Недавно Северная Корея объявила, что не примет участия в Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса. Это развеяло возникшие было надежды на возобновление диалога с Пхеньяном, используя оказию этого спортивного события, пишет Yonhap. Переговоры Соединенных Штатов с Северной Кореей о ее ядерном оружии замерли на мертвой точке с момента встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в 2019 году. Именно с того времени значительно возросло напряжение на Корейском полуострове.