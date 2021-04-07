Samsung представит смартфон, защищенный квантовой криптографией

Южнокорейский эксклюзив представляет собой смартфон с 6,7-дюймовым AMOLED-экраном. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и оснащен врезанной фронтальной камерой,

Среди прочего смартфону достанется процессор Snapdragon 860. В паре с ним будет работать QRNG-чип, обеспечивающий шифрование данных пользователя с помощью квантовой криптографии. Galaxy Quantum достанется основная 64-мегапиксельная камера с оптстабом, влагозащита и аккумулятор объемом 4500 мАч.

Интересно, что сетевые информаторы именно Samsung Galaxy Quantum 2 называют базой для Galaxy A82 — флагманского смартфона A-серии. Достанется ли глобальному A82 блок шифрования и когда смартфон будет представлен не сообщается. Премьера Quantum в Южной Корее состоится 23 апреля.