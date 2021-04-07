В ООН назвали самые подорожавшие продукты

Так, за месяц цены на масло выросли на 8% и достигли почти 10-летнего максимума. Наиболее резкий рост цен наблюдался на соевое масло. Эксперты ФАО считают, что это отчасти вызвано ожидающимся высоким спросом со стороны производителей биодизельного топлива. Цены на пальмовое масло росли под влиянием опасений низких запасов в основных странах-экспортерах при одновременно растущем спросе. Цены на рапсовое и подсолнечное масло увеличились из-за сокращения предложения, пишет Российская газета.

Мировые цены на продовольствие в марте 2021 года продолжили расти — уже десятый месяц подряд, значительнее всего подорожали растительное масло и молочная продукция, фиксирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

На молочную продукцию цены в марте поднялись на 3,9% за месяц. Рост цен на сливочное масло объясняется в основном сокращением предложения в Европе - там сезон производства молока начинается чуть позже, а спрос растет с возобновлением работы общепита. Цены на сухое молоко выросли из-за возросшего спроса со стороны азиатских стран, особенно Китая.

На мясо средние цены в марте увеличились на 2,3%. Основное влияние оказал рост спроса на мясо птицы и свинину со стороны Китая и Европы (в преддверии Пасхи).

Цены на зерновые впервые за восемь месяцев снизились - на 1,8%. Но они пока на 26,5% выше уровня марта 2020 года. Больше всего упали экспортные цены на пшеницу: запасов достаточно и урожай в этом году обещает быть хорошим. Цены на кукурузу и ячмень также снизились. Но падение могло быть больше, если бы не устойчивый спрос со стороны Китая.

Цены на сахар после двух месяцев роста в марте тоже пошли вниз - на 4%. Ожидается рост экспорта со стороны Индии. Более резкому падению препятствовал опять же большой спрос со стороны Китая, а также увеличение котировок сырой нефти. Но пока цены на сахар на 30% выше, чем в марте прошлого года. Сказываются опасения по поводу сокращения мирового предложения в сезоне 2020-2021 годов.