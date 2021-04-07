Скончался известный режиссер Магеррам Бадирзаде

Скончался заслуженный деятель искусств, режиссер Азербайджанского телевидения Магеррам Бедирзаде.

АПА сообщает, что известный режиссер скончался сегодня в возрасте 76 лет.