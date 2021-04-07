Скончался известный режиссер Магеррам Бадирзаде
Скончался заслуженный деятель искусств, режиссер Азербайджанского телевидения Магеррам Бедирзаде.
АПА сообщает, что известный режиссер скончался сегодня в возрасте 76 лет.
Скончался заслуженный деятель искусств, режиссер Азербайджанского телевидения Магеррам Бедирзаде.
АПА сообщает, что известный режиссер скончался сегодня в возрасте 76 лет.
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