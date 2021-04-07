Россия перебрасывает корабли Каспийской флотилии в Черное море

Более десяти десантных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии перейдут в Черное море в рамках контрольной проверки, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа РФ полковник Вадим Астафьев.

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море", - цитирует РИА Новости сообщение.

Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях. Отмечается, что по приказу командующего войсками ЮВО Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.