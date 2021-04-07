В Турции ликвидированы восемь террористов

Спецназ жандармерии и формирования специального назначения полиции в провинции Ширнак продолжает выполнять поставленные задачи в рамках антитеррористической операции Eren-10. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает агентство Анадолу.

В районе Бестлер в юго-восточной провинции Ширнак нейтрализованы еще два террориста РКК, один из которых числился в «красном» списке боевиков, разыскиваемых по линии МВД Турции. Таким образом число террористов, нейтрализованных в регионе, возросло до 8.

Ранее глава МВД Турции сообщал в Twitter об обезвреживании 6 террористов в регионе.