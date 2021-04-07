Для этого там создана фирма MG Motor Germany, которая обзаведется 20 отделениями по всей стране. И, как утверждают эксперты, это только начало.

Китай продолжает, несмотря на пандемию, свое наступление на рынках мира. Вот и Европа стала объектом нового рывка Срединной империи. Теперь в области продаж электроавтомобилей — актуального тренда последнего времени. Концерн MG начал продажи своего нового электроавтомобиля в Германии, в стране, хорошо известной своей автомобильной промышленностью.

По данным импортера китайских автомобилей, фирма планирует создать салоны продажи таких авто в каждом городе с населением 100 тысяч жителей и больше. А таковых в Германии более 80. Так что там к существующим салонам крупных и известных марок личного транспорта добавятся и салоны китайского MG.

Интересно, что MG – это некогда старинная британская марка, которая теперь является собственностью китайской компании SAIC.

Китайцы уже давно продают свою продукцию на Туманном Альбионе. Но в континентальной Европе китайская фирма хочет позиционировать себя как фирма, продающая электроавтомобили. Предложение пока что ограничено двумя моделями — ZS EV с электродвигателем и с гибридным plug-in. В течение года они обещают вывести на рынок модель Marvel R с презентацией уже в мае. А в октябре на авторынке Евросоюза, конкретно, Германии, появится компактная комби-версия MG5.

Все автомобили, которые выйдут на немецкий рынок, уже доступны в Китае под маркой Roewe.

Китайский концерн, что вообще характерно для современной Поднебесной, ставит перед собой амбициозные цели. Так, уже прозвучал рубеж: к 2025 году поставлять в Европу ежегодно 100 тысяч автомобилей.

Что интересно, внутрикитайская политика в области выпуска и продаж электрических автомобилей не столь однозначна.

Так, еженедельник China Daily еще в январе сообщал, что государство в лице министерства финансов снижает дотации на приобретение малых электроавтомобилей. Известно также, что Китай является самым крупным в мире продавцом автомобилей, заряжающихся от розетки. По данным за прошлый год, здесь продавалось 42 процента от всех электроавтомобилей на свете. При этом в Европе эта цифра составляла 36,8 процента, а в Северной Америке и вовсе 17,7 процента.

Снижение субсидий китайскими властями касается малых средств передвижения на электротяге, которые могут развивать скорость всего 40 километров в час (Neighborhood Electric Vehicle - NEV). Примером такого типа авто является французская модель Renault Twizzi. И, кстати, в Китае по дорогам бегает очень много клонов Twizzi. Одна из них это Raittle.