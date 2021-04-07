Полиция Турции получила ударный вертолет Atak

Управление полиции Турции достигло важного этапа в борьбе с терроризмом и преступностью благодаря поступившим на вооружение ударным вертолетам Atak, сообщает агентство Анадолу.

Департаменту авиации при Главном управлении полиции 25 февраля был передан первый вертолет Atak.

Тем самым турецкие авиационные отряды полиции впервые в мире получили возможность наносить авиаудары по террористам в горячих точках.

Пилотом вертолета Atak стала 28-летняя Озге Карабулут, заместитель комиссара полиции, которая успешно завершила 9-недельные курсы.

Озге Карабулут стала первой женщиной-пилотом ударного вертолета в истории Турции.

В беседе с агентством «Анадолу» Озге Карабулут рассказала, что работает в Управлении полиции уже 4 года, последние два из них – в Департаменте авиации.

Впервые в мире полицейское управление изменило концепцию своей деятельности, пополнив свой арсенал ударным вертолетом, сказала Карабулут.

«Я горжусь тем, что являюсь пилотом Atak, кроме того, первой женщиной-пилотом ударного вертолета», - добавила она.