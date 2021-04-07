В Германии признают: система ПВО бессильна противостоять беспилотникам

В статье немецкого издания говорится, что успех турецких БПЛА в Азербайджане заставил немецкую армию принять меры. Подчеркивается, что минобороны Германии признало, что система ПВО страны бессильна противостоять беспилотникам.

Ведущая газета Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью о турецких беспилотниках, которые вызвали шок в немецкой армии, сообщает TRT Haber.

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр выдвинула некоторые предложения по устранению проблемы в этом направлении. «В связи с угрозой атак БПЛА возникает острая необходимость в обновлении системы ПВО, иначе вооруженные силы будут не в состоянии противостоять этому», - говорится в статье.

Также отмечается, что БПЛА израильского и турецкого производства уничтожили в Карабахе и прилегающих к нему районах более 190 армянских танков и бронетранспортеров. Армянские солдаты были деморализованы, поскольку были уязвимы для нападений.

В настоящее время у министерства обороны Германии есть планы по созданию современной немецкой системы противовоздушной обороны (TLVS) стоимостью более 13 миллиардов евро, отмечается в статье.