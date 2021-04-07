Спустя полгода после заражения коронавирусом каждый третий человек страдает от нервного или психического расстройства, говорится в исследовании американских и британских ученых, опубликованном в журнале Lancet Psychiatry.

Ученые проверяли наличие 14 различных нервных или психических расстройств у 236 тысяч пациентов спустя полгода после того, как у них впервые был диагностирован коронавирус. Исследование показало, что нарушения мозговой деятельности чаще возникали у переболевших COVID-19, чем у тех, кто болел гриппом или другими респираторными заболеваниями. Их выявили у 33,62% участников исследований, причем для 13% всех участников такие диагнозы ставились впервые.

Самыми распространенными последствиями для нервной системы оказались тревожное расстройство (17%) и аффективное расстройство (14%). Также у переболевших коронавирусом встречались расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ (6,5%), бессонница (5%), ишемические инсульты (2%) и деменция (0,7%).

Эти показатели были выше у тех, кто тяжелее перенес болезнь. Исследователи подчеркнули необходимость усиленного наблюдения неврологов за пациентами, госпитализированными с вирусом.