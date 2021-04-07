12 белых иностранцев обезглавили в Африке

Белых иностранцев обезглавили в Мозамбике, тела обнаружили у отеля, где они остановились (восточная Африка). Об этом пишет The Times со ссылкой на местную полицию.

Тела 12 погибших были обнаружены под деревом рядом с отелем в городе Пальма. В конце марта город захватили боевики: The Times предполагает, что убитые иностранцы пытались сбежать от джихадистов.

«Я не знаю, какой они национальности, но все они белые. Они были обезглавлены, и еще у них были связаны руки», — заявил представитель полиции.