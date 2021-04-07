Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 18:27

В Китае объявили санкции и бойкот в отношении мировых брендов одежды H&M, Nike и Adidas, которые отказались от хлопка из Синьцзяна, где предположительно используется принудительный труд уйгуров. В ЕС и США считают, что содержащихся в Центрах по перевоспитанию, а на деле тюремно-лагерных комплексах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР ) Китая уйгуров и представителей других нацменьшинств используют для сбора, переработки хлопка и пошива одежды. Однако китайские власти заявляют, что производство хлопка в этом регионе ведется автоматизированным способом и все разговоры о принудительном труде вымысел недоброжелателей Поднебесной». Государственное телевидение КНР CGTN даже продемонстрировало видеорепортаж, где на хлопковых полях комбайны ведут сбор, а уйгурские фермеры рассказывают о высоких заработках на производстве этого сырья.

Считая, что все домыслы о рабском положении уйгуров в стране инсинуации, возмущенные китайцы отключили второго по величине в мире розничного торговца одеждой H&M от своих магазинов электронной коммерции и заблокировали несколько их крупных приложений для навигации, обзора и оценки. В социальных сетях КНР распространяются видеоролики, на которых большие торговые центры в китайских городах убирают рекламные знаки компании. А китайские коммерсанты расторгли контракты с фирмами, так или иначе критиковавшими Китай за принудительный труд. В этот список попали знаменитые Nike, Adidas, Puma, Converse, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Uniqlo и Burberr. Но вот как утверждает вице-президент Всемирного уйгурского конгресса (Dunya Uyghur Qurultiyi, штаб-квартира в Мюнхене) Кахриман Гожамбардиев, все эти сюжеты о машинном сборе хлопка в Синьцзяне и радостных уйгурских фермерах только попытка скрыть позорное нарушение элементарных прав этого нацменьшинства. В беседе с haqqin.az Гожамбардиев пояснил: «Синьцзянский хлопок - один самых ценных сортов длинноволокнистого египетского хлопка, который гораздо лучше того же узбекского хлопка. Из синьцзянского хлопка производят элитный текстиль. Сбор и очистка этого высококачественного хлопчатника дело очень трудоемкое. А при сборе тонкорунного сорта комбайнами снижается качество хлопка, он переходит в более дешевый второй сорт. Поэтому Пекин использует тяжелый физический труд содержащихся в лагерях уйгуров, которых заставляют работать на плантациях и хлопкоочистительных заводах, текстильных комбинатах Синьцзяна».

Рабский, по сути, труд уйгурам оплачивают едой или чисто формальными сущими грошами. Отказаться от этой работы заключенный лагеря не может. Принудительный сбор хлопка это часть карательных мер в отношении уйгуров, которые считаются не лояльными к компартии, уверяет он. В КНР 85% хлопка производят в Синьцзяне заключенные лагерей. Все попытки независимых наблюдателей это проверить пересекаются китайскими властями. Потому, как считает вице-президент Уйгурского конгресса, санкции США, Канады, ЕС и других стран в отношении Китая стали логическим результатом зафиксированных фактов дискриминации. И такое отношение к уйгурам с 2013 года только усиливается. Именно тогда в КНР был дан старт проекта «Один пояс - один путь», и именно этот путь проходит через СУАР. Проживающие в этом районе тюркские народности китайские власти считают неблагонадежными, так как когда-то они имели там свое государство, а значит могут и сейчас претендовать на отделение. Поэтому ведется политика ассимиляции уйгуров, местных казахов и других нацменьшинств. По всему району действуют полувоенные строительно-производственные центры, аналогичные советским стройбатам. Там тоже используют принудительный труд заключенных. «В нарушение всех существующих гражданских прав в Китае творится культурный геноцид. Уйгурам запрещено учиться, писать на родном языке, проводить религиозные обряды, отмечать праздники», - указывает Гожамбардиев. Проживающий в Турции член исполнительного комитета Уйгурского конгресса, исследователь истории Восточного Туркестана Хамит Геоктурк полностью с ним согласен. Более того, он уверен, что притеснение уйгуров - это стартовая деятельность по глобальному плану продвижения гегемонии Китая на Среднюю и Малую Азию.