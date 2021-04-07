В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2595 человек). В то же время 1341 пациент выписан после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 31 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 279 181 случай заражения коронавирусом, из этого числа 245 881 человек благополучно прошел лечение, 3811 пациентов клиник скончались.

Лечение 29 489 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.