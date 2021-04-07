Россия потребовала от Словакии вернуть поставленный «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал вернуть партию вакцины «Спутник V», поставленную в Словакию, из-за нарушения контракта. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Согласно сообщению, лаборатория, где тестировалась поставленная из России вакцина, не входит в сеть официальных учреждений Евросоюза по контролю за лекарствами.

РФПИ направил правительству Словакии запрос о тестировании вакцины в сертифицированной лаборатории, а также 6 апреля 2021 года направил письмо с просьбой «вернуть вакцину в связи с многочисленными нарушениями контракта, чтобы ее можно было использовать в других странах».