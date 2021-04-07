Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 19:08

Недавно haqqin.az опубликовал весьма познавательную статью профессора Самеда Саидова, которая касалась, если можно так выразиться, психологических и ментальных аспектов событий, развернувшихся на Южном Кавказе после развала СССР. Позволю себе высказать ряд соображений по поводу нескольких тезисов, изложенных в публикации. Понятно, что ее основная часть посвящена Азербайджану, и здесь я ничего комментировать не буду. Поскольку не являюсь ни этническим азербайджанцем, ни гражданином этой страны какой-либо другой национальности, считаю некорректным что-либо говорить на эту тему. Но скажу о том, что знаю очень хорошо – то есть о Грузии. Европа для грузина – это большой чемодан с деньгами Общеизвестно, что Грузия выбрала проевропейский путь развития, стремится к вступлению в НАТО, внимательно относится к рекомендациям западных союзников, в общем, всячески демонстрирует свое желание к интеграции именно с этим миром. Однако многие за пределами Грузии не очень понимают, с чем это связано и каковы истинные мотивы европеизации страны. Более того, большинство населения и в самой Грузии тоже не очень хорошо сознает причину такого стремления. Для одних Европа – это исключительно высоколобая внешняя политика, членство в различных альянсах и объединениях. Словом, вообще нечто столь высокое, что в реальной жизни – не потрогать, ни распробовать. Вторая крайность, характерная в особенности для люмпен-пролетариата, - это восприятие Европы и Америки исключительно в виде большого чемодана с деньгами, из которого можно немножко взять себе.

Но важно все же другое. Чтобы понять, в чем именно, надо вспомнить, какой Грузия пришла к 91-му году. СССР наложил тяжелый отпечаток на психологическое состояние всех своих субъектов, однако ни одна из бывших республик не была настолько избалованной, привыкшей к тотальной халяве, недисциплинированной и вороватой, как Грузия. В 70-80-е годы грузинам удалось найти тайный ключик к сердцу суровых русских чиновников: железобетонные партийно-хозяйственные функционеры, прибыв в Грузию, смягчались, становились сентиментальными и даже слезливыми… Впрочем, ключик был вполне осязаем – российские чиновники любили выпивку и лесть, а грузинские хозяева в полной мере предоставляли им и то и другое. И не было греха, который бы не простили грузинам. К примеру, ни одному другому народу в СССР не позволялось ездить, полностью наплевав на все правила дорожного движения. Как сейчас вижу недовольные лица русских гаишников: «Делают что хотят, советской власти у них нет».

Однако грубое и повсеместное нарушение закона в исполнении грузин рассматривалось как милое, забавное проявление характера. Примерно так, как взрослые снисходительно смотрят на трехлетнего малыша, который ломает детские машинки. Грузия была беспредельно обласканной и, соответственно, полностью оторванной от жизни. Целая нация существовала в большом, искусственно подогреваемом аквариуме, где ей разрешалось все что угодно. Главный и любимейший советский тост: «За то, чтоб у нас все было и нам ничего за это не было» - свершившаяся реальность в советской Грузии. И нет ничего странного в том, что двух десятилетий такой жизни хватило для полной и абсолютной деградации. Многие не поверят, но в 70-80-е годы Грузия была одной из самых ментально отсталых стран – грузинская так называемая элита тщательно это скрывала, достигнув уровня высокого искусства в умении пускать пыль в глаза кому бы то ни было. За гладкими, красиво изъясняющимися тбилисскими аристократами таилось нечто совсем иное – тотальная безответственность, эгоизм, непотизм невероятного масштаба, национальное чванство и неизвестно откуда взявшееся убеждение в собственном превосходстве над другими народами. Истинное лицо грузинско-советской элиты показывает хотя бы факт ее тесной дружбы с ворами в законе – именно это стало последним гвоздем в ментальный гроб советской Грузии. Грош цена нации, лучшая часть которой дает крестить своих детей ворам и убийцам.

В таком вот состоянии республика получила независимость. Это была драма эпических масштабов: целая нация вылезла из аквариума, при этом понятия не имея, что надо делать. Воровской знак без халявы 90-е годы выдались тяжелыми для всех, и если смотреть несколько сверху, то разницы особо не разглядеть. К примеру, в Азербайджане тех лет происходило примерно то же самое – война, бардак, пришедшие к власти националисты, которые понятия не имели, как функционирует государство, потом мятеж Сурета Гусейнова. Но в конце всей этой истории – приход к власти Гейдара Алиева, которому удалось остановить развал. С точки зрения исторических этапов – все то же самое, что в Грузии. Никакой разницы. Но это в сугубо историческом плане. С точки же зрения реальной жизни смута в Азербайджане даже близко не подошла к тому аду на земле, который в 90-е годы устроил себе народ, у которого под костюмом и галстуком скрывалась воровская звезда и который лишился главного, что поддерживало его существование на протяжении последних советских десятилетий – ХАЛЯВЫ. Я был в Баку в начале 90-х – тоже нелегкое время. Но столица Азербайджана выглядела как оазис порядка и стабильности на фоне Тбилиси, провалившегося в полный и абсолютный хаос… И это можно сказать про большинство советских столиц того времени. Традиционный советско-грузинский менталитет довел страну до полного и абсолютного развала. Не маячило никакой надежды - Грузия была похожа на смертельно больного пациента, на которого уже все врачи махнули рукой и только пытаются сделать его неизбежную кончину максимально безболезненной. И именно тогда лежащую на асфальте в бессознательном состоянии республику подобрали западные союзники… Поясню главное – речь идет не просто о членстве в каких-то международным организациях, а о том, что целой нации пришлось всему учиться с нуля. Мрачная альтернатива: вперед в СССР или западная опёка Если обратиться к сегодняшнему дню, то в нынешней Грузии есть только две перспективы – Европа и советско-грузинский традиционализм. На что способны традиционалисты – мы видели и во времена позднего СССР, и в 90-е годы. Эта публика ни на грамм не изменилась. Они все такие же, как были вчера – бесполезные неумехи, болтуны, примитивные националисты. До сих пор это – самая отсталая часть грузинского общества, что видно невооруженным глазом. Везде, где они, – отставание, тупость, презрение в отношении соседних народов, воинствующий непрофессионализм во все сферах жизни.