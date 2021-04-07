Зардушт Ализаде: "Если никакой военной угрозы Азербайджану нет, то нет надобности и в турецких базах"

«Мы можем проводить учения вместе с турецкой армией, наши офицеры могут обучаться в Турции. Наше военное сотрудничество может развиваться. Но я не вижу политической и военной необходимости для размещения турецкой военной базы в Азербайджане. Это понимают и в НАТО. Поэтому и для них не привлекательно наличие военной базы Турции в Азербайджане». Об этом в интервью местным СМИ заявил политолог Зардушт Ализаде.

"Размещение турецкой армии в Азербайджане должно служить какой-то цели. К примеру, размещение российской военной базы в Армении, по мнению Кремля, направлено на предотвращение военной угрозы Турции этой стране. У США также есть военные базы во многих странах. Все это служит конкретным военно-политическим целям. Никакой военной угрозы Азербайджану в настоящее время нет", - сказал он.

Политолог также отметил, что с тех пор, как Азербайджан стал членом Движения неприсоединения, больше нет необходимости иметь какие-либо иностранные военные базы.

«В ходе 44-дневной войны мы устранили угрозу, исходящую от Армении. Что касается российской угрозы, то Баку нейтрализовал ее благодаря добрососедским и партнерским отношениям с Москвой. Если Баку объявит о своем желании вступить в НАТО, как Грузия, Украина, Молдова, то может возникнуть реальная угроза. На этом фоне было бы хорошо иметь турецкую армию в Азербайджане, чтобы предотвратить любую угрозу, которая может исходить от России. Но сейчас такого нет. Политическая линия Азербайджана заключается в членстве в Движении неприсоединения. Зачем же тогда России быть заинтересованной во враждебности с Азербайджаном?» - сказал Зардушт Ализаде.