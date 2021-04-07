Путин и Алиев обсудили Карабах

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидеры обсудили ситуацию в Карабах е с учетом российско-армянских переговоров 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, ее дальнейшей стабилизации в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года. В частности, предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций. При этом учитывались итоги состоявшихся 7 апреля сего года в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне", - говорится в сообщении.

"Условлено об активизации контактов в различных форматах", - отмечает пресс-служба.